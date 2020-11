Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au decedat in urma incendiului izbucnit, sambata seara, la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Autospeciale si ambulante din judetele Neamt, Bacau si Iasi vor transporta, la Spitalul Judetean Iasi, pacientii raniti in urma incendiului care a izbucnit la…

- Premierul Ludovic Orban participa, sambata seara, la sediul MAI, la o sedinta de urgenta cu seful DSU, Raed Arafat, si reprezentanti ai IGSU, pentru a evalua situatia incendiului de la Piatra Neamt si pentru a superviza gestionarea efectelor acestei tragedii, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.…

- Zece persoane au decedat in urma incendiului izbucnit, sambata seara, la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. Spitalul a avut, in ultimul an, nu mai putin de opt manageri,…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț, Irina Popa, șapte persoane au murit. „Sapte persoane sunt decedate ca urmare a incendiului produs…

- Președintele Klaus Iohannis va avea la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o noua ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea pandemiei de COVID-19 cu premierul Ludovic Orban și cu miniștrii apararii și al sanatații. La intalnire vor mai fi prezenți șeful Departamentului pentru…

- Premierul Ludovic Orban i-a convocat la Guvern, la ora 16, pe miniștrii Nelu Tataru și Marcel Vela, precum și pe Raed Arafat, pentru a discuta noi masuri care trebuie luate pentru a gestiona rata uriașa de infectari cu noul coronavirus. CNSU va avea ședința la ora 17 pentru a adopta noile reguli care…

- Premierul Ludovic Orban se intrunește marți, in ședinta cu Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Ministrul de Interne, Marcel Vela și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- Guvernul aproba luni hotararea privind prelungirea starii de alerta incepand cu 15 septembrie, stabilind mai multe masuri in privinta procesului de votare din 27 septembrie, printre care permiterea mitingurilor electorale si a demonstratiilor in limita a 100 de persoane, cu respectarea regulilor de…