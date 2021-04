Premierul se plânge că nu a primit de la toți miniștrii USR-PLUS evaluările, pe baza cărora va face analiza guvernării Premierul Florin Cițu a declarat ca inca nu a primit de la toți miniștrii fișele care vor fi folosite la evaluarea cabinetului Cițu, dupa 6 luni de guvernare. „Nu de la toți miniștrii. O sa va spunem maine (n.r. luni) care sunt ministerele de unde nu am primit. Sunt cateva, nu mi le aduc aminte […] The post Premierul se plange ca nu a primit de la toți miniștrii USR-PLUS evaluarile, pe baza carora va face analiza guvernarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

