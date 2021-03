Premierul României cere schimbarea unei decizii definitive în instanță Declarație fara precedent in Justiția din Romania. Premierul Florin Cițu cere alte soluții, de la ministrul Justiției, de la procurorul general, la decizia definitiva a Tribunalului București, de inchidere a dosarului 10 august. Practic, prim-ministrul intervine in actul de justiție. Intrebat in cadrul unui interviu pentru g4media.ro, despre aceasta decizie, prin care magistrații au respins […] The post Premierul Romaniei cere schimbarea unei decizii definitive in instanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

