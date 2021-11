Stiri pe aceeasi tema

- Olandezii se confrunta cu o perioada de restricții de trei saptamani, in care barurile și restaurantele se vor inchide mai devreme, iar evenimentele sportive se vor desfașura fara public, relateaza...

- Guvernul olandez ar putea impune noi restrictii antiepidemice pentru a reduce presiunea asupra spitalelor confruntate cu tot mai multi pacienti cu COVID-19, a indicat luni ministrul sanatatii, Hugo de Jonge.

- In ședința de astazi, 19 septembrie 2021, COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA ALBA a adoptat HOTARAREA nr. 215 care impune restricții in comuna Unirea. COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA ALBA: HOTARAREA nr. 215 din 19.09.2021 privind constatarea ratei de incidența cumulata la 14…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Din cauza numarului mare de infectari cu SARS-COV-2 și a creșterii incidenței la peste 2.00 la mia de locuitori, orașul Ocna Mureș a fost trecut in scenariul galben. Luand in dezbatere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale…

- Comuna Cavadinesti din judetul Galati a intrat in scenariul rosu din cauza ratei mari de infectari COVID-19. Potrivit Prefecturii Galati, s-a inregistrat o incidenta de 3,58 de cazuri la mia de locuitori, in ultimele 14 zile.

- Presedintele Patronatului roman din industria de morarit si panificatie, Rompan, Aurel Popescu: Painea isi formeaza pretul in piata ca orice alt produs, avand in vedere niste elemente de costuri, or, in ultimul timp, la materia prima, desi am facut o recolta mare, pretul este la un nivel nemaiintalnit…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a stabilit, luni, o serie de restrictii care se vor aplica in comuna Sabaoani, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19, potrivit agerpres.ro. Indicele de infectare la Sabaoani este luni de 4,43 la mia de locuitori.…