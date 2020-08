Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL Florin Roman a declarat ca Ludovic Orban a venit in Parlament de fiecare data cand a fost chemat, „nu si-a gasit alte scuze sau alte motive” pentru a nu veni, cum a facut premierul PSD. Referitor la dorinta PSD de a il chema in Parlament pe Klaus Iohannis pentru a explica intentiile…

- ​​Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au trimis luni premierului Ludovic Orban o scrisoare prin care îi cer sa prezinte un raport, care sa fie dezbatut cu prioritate, cu privire la masurile pe care urmeaza sa le întreprinda…

- Ludovic Orban a facut declaratii dupa ce a organizat o videoconferinta cu prefecții, șefii structurilor MAI și ai celorlalte instituții și autoritați cu atribuții in gestionarea situației generate de creșterea numarului de imbolnaviri cu COVID-19. Principalele declaratii ale premierului Am dat…

- Președintele Klaus Iohannis are azi, la Palatul Cotroceni, o noua ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. Reuniunea incepe la ora 14:00 și vor participa mai mulți membri ai Guvernului. Potrivit administrației prezidențiale, vor fi prezenți premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul…

- Duel intre palate pe tema deciziilor venite de la Curtea constituționala a Romaniei. Premierul Orban indeamna populația sa nu le respecte, in timp ce președintele Iohannis considera ca acestea sunt obligatorii.Guvernul, Premierul Orban si mai multi lideri PNL s-au intrecut in atacuri la adresa CCR,…

- In opinia liderului Pro Romania, guvernul condus de Ludovic Orban vrea doar sa distriga economia romaneasca. Totodata, Ponta face referire la datele conform carora țara noastra a importat produse lactate, oua și miere cu 25% mai mult in primul trimestru din 2020 fața de anul trecut. Deficitul in comerțul…

- Guvernul a anunțat, vineri, masuri ample in urmatoarea perioada pentru reducerea transmiterii noului coronavirus. Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a declarat ca vor fi controale in intreaga tara, in centre comerciale, piete sau targuri, in special in stațiunile de pe Litoral…