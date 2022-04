Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia concertului in Memoria Holocaustului, organizat joi seara de Opera Nationala Bucuresti. „Holocaustul a fost cea mai mare tragedie a umanitatii din toata istoria globala, iar amintirea victimelor de Yom HaShoah creeaza mereu o puternica legatura…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca va fi reglementat prin OUG radarul marfurilor, care va intra in functiune, iar in felul acesta, mediul de afaceri va beneficia in sensul in care se reduce partea birocratica a activitatilor. Premierul a anuntat…

- Premierul Nicolae Ciuca se afla marti, 15 martie, intr o vizita la punctul de trecere a frontierei Isaccea, judetul Tulcea.Potrivit Politiei de Frontiera, de la declansarea acestei crize, pana pe 14 martie, ora 24,00, la nivel national, au intrat in Romania 425.786 cetateni ucraineni.Luni, prin punctele…

- Intalnirea a avut ca scop principal integrarea eforturilor autoritaților cu cele ale societații civile prin dialog și coordonare cu privire la necesitațile din teren și implementarea unui mod de lucru eficient.„Dupa trei saptamani grele, trei saptamani de razboi și gestionare a implicațiilor lui, nu…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat luni Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca in functie de analizele efectuate la nivel guvernamental, Romania ar putea scapa in curand de restrictii. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca nu se antepronunta cu privire la ridicarea restrictiilor sanitare, dar in functie de datele privind pandemia…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, marti, dupa o intalnire cu oamenii de afaceri americani, ca trebuie intarita increderea investitorilor in mediul de afaceri economic romanesc. Premierul a multumit din nou partii americane pentru trimiterea de militari in tara, dar a discutat si despre criza din energie.…

- De la 1 februarie se vor modifica plafoanele la facturile la energie electrica și gaze. La energie electrica scade plafonul de la 1 leu la 0,8 lei per kW in cazul consumatorilor casnici și se fixeaza la 1 leu per kW in cazul IMM-urilor, au decis guvernanții. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat noile plafoane…