Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a avut joi o intrevedere cu ambasadorii statelor membre UE acreditați in Romania, gazduita de Ambasada Suediei. Temele abordate au fost aderarea Romaniei la Schengen, Republica Moldova, precum și situația din Ucraina, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a primit-o, miercuri, la Palatul Victoria, pe Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Discuția a vizat temele majore ale relatiei bilaterale de Parteneriat Strategic.

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a avut, luni la Bruxelles, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Italiei Antonio Tajani, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe. Oficialul roman multumit partii italiene pentru sprijinul ferm…

- Aderarea la Schengen este o prioritate majora pentru Romania, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, mentionand ca tara noastra conteaza pe sprijinul in acest dosar, in calitate de mediator, al Suediei, care a preluat la 1 ianuarie Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii…

- Blocajul "regretabil si nejustificat al aderarii Romaniei la spatiul Schengen" a constituit una dintre temele intrevederii de marti a presedintelui Klaus Iohannis, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, cu prilejul incheierii

- Presedintele Klaus Iohannis i-a informat pe ambasadorii statelor membre UE ca va ridica problema aderarii Romaniei la Schengen in Consiliul European din 15 decembrie. Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati…

- Consiliul JAI se va pronunța astazi in privința aderarii Romaniei la spațiul Schengen, autoritațile romane fiind hotarate sa ceara un vot in acest sens. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania va cere un vot pentru aderarea la spațiul Schengen in Consiliul JAI. „Suntem hotarați sa mergem pana la…

- Europarlamentarii Siegfried Mureșan și Rareș Bogdan au anunțat miercuri ca votul privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen va fi pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) de joi. Premierul Nicolae Ciuca ceruse de miercuri dimineața acest lucru. ”In ultimele luni, Romania a fost deschisa…