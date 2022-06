Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina Pitești, se desfașoara o campanie de donare de sange. Parteneri și participanți la campanie au fost și reprezentanți ai Consiliului Județean Argeș, vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu, ai Primariei municipiului…

- In fiecare an, pe data de 14 iunie este sarbatorita Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. La Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș au donat astazi sange zeci de persoane. ”In data de 14 iunie, la nivel mondial se celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Este o zi in care aducem recunoștința…

- E mare nevoie de sange in spitale, iar insuficiența stocurilor, accentuata din cauza pandemiei, inseamna intervenții chirurgicale vitale amanate sau agravarea starii unor pacienți aflați in stare critica, afirma Nicolae Ciuca, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. „Marcam…

- Necesitatea de a dispune de sange si produse de sange sigure pentru transfuzii este esentiala pentru salvarea de vieti, afirma Ministerul Sanatatii, marti, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. ‘Ministerul Sanatatii face apel pentru donarea voluntara de sange si multumeste…

- Premierul Nicolae Ciuca a lansat, marti, un apel la solidaritate cu pacientii care au nevoie de transfuzii, subliniind importanta donarii de sange, in conditiile insuficientei stocurilor din spitale, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. „Marcam astazi Ziua Mondiala…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, in care a lansat un apel la solidaritate pentru cei care au nevoie de sange. Seful Guvernului a mai aratat ca insuficienta stocurilor necesare, accentuata din cauza pandemiei, inseamna interventii chirurgicale vitale…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. "Marcam astazi Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, prilej pentru a le multumi celor care salveaza vieti donand sange, dar si pentru a constientiza importanta acestui gest de solidaritate fata de cei…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, un mesaj de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, in care face un apel la solidaritate cu pacientii care au nevoie de transfuzii. Premierul afirma ca este mare nevoie de sange in spitale, iar insuficienta stocurilor necesare, accentuata din cauza pandemiei,…