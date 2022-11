Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, 1 noiembrie, in Senatul Romaniei, ca razboiul din Ucraina ”este tot mai aproape”, adaugand ca din cauza acțiunilor Moscovei ”suntem cu totii in pericol, iar pentru Rusia nu exista nici reguli, nici limite”, relateaza News.ro.”Voi face tot…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat, marti, in plenul Senatului ca va face tot ce poate pentru ca Republica Moldova sa fie de partea buna a istoriei. Ea a vorbit despre situatia legata de razboiul din Ucraina, afimand ca acesta este tot mai aproape, iar rachetele rusesti care tintesc…

- Republica Moldova va reduce livrarile de gaz catre regiunea stanga a Nistrului, daca va primi mai puțina energie de la Centrala de la Cuciurgan, scrie moscowtimes.com și Realitatea.md . „Fie vom fi aprovizionați cu energie electrica conform contractului in volumul maxim posibil, in funcție de volumele…

- Separatiștii de la Tiraspol susțin ca deficitul de gaze in regiune a atins cifra de 55 de milioane de metri cubi, iar in cazul in care „Gazprom” va sista livrarile de gaze pentru Republica Moldova, atunci Centrala de la Cuciurgan va asigura cu energie electrica doar locuitorii din raioanele de est ale…

- ”Cei din Transnistria, daca sunt gata sa plateasca, daca vor achita in avans precum partea dreapta a Nistrului, atunci da. Dar daca oamenii nu sunt dispusi sa plateasca, partea dreapta nu poate achita pentru ei”, a afirmat Maia Sandu. Presedinta Republicii Moldova a precizat ca dialogul dintre Republica…

- Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, in contextul in care Romania ramane cel mai important avocat al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana, premierul a transmis disponibilitatea Guvernului de a oferi intregul sprijin pentru a gestiona procesul de aderare la Uniunea Europeana, inclusiv…