- Premierul britanic Boris Johnson a declarat intr-un interviu pentru BBC ca sunt indicii care sugereaza ca Rusia pregatește „cel mai mare razboi in Europa de la 1945 incoace” și a avertizat asupra costului uman extraordinar pe care l-ar presupune o astfel de acțiune, inclusiv in randul „tinerilor ruși”.

- Medicii de la Spitalul Județean din Galați au fost surprinși sa descopere ca un pacient care s-a prezentat la secția de Urgențe, purta vesta antiglonț. Acesta le-a spus medicilor ca și-a luat masuri de protecție suplimentare de teama unui razboi cu Rusia, potrivit Europa FM.Incidentul a avut loc luni…

- Președintele SUA, Joe Biden , a facut un apel catre cetațenii americani care se afla in Ucraina sa paraseasca imediat statul european, invocand creșterea pericolului unui atac armat din partea Rusiei. Biden a spus ca nu va trimite trupe care sa salveze cetațenii americani din Ucraina, in cazul in care…

- Premierul britanic Boris Johnson și șeful NATO Jens Stoltenberg au emis joi un avertisment cu privire la tensiunile dintre Rusia și Ucraina. Oficialul britanic a precizat ca este un „moment periculos” pentru Ucraina, Europa și Rusia. Rusia, care are peste 100.000 de militari la granița cu Ucraina, neaga…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar duce la un razboi pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean…

- In mijlocul crizei din Ucraina vine o manevra militara surpriza - o operațiune croata care produce confuzie. Președintele Zoran Milanovic a anunțat marți ca țara iși va retrage trupele din forțele NATO din Europa de Est daca va exista o escaladare a tens

- Tarile baltice discuta cu aliatii NATO despre cresterea desfasurarii militare pe teritoriul lor pentru a descuraja Rusia, a declarat miercuri prim-ministrul Estoniei pentru Reuters, iar seful NATO a spus ca orice atac rusesc asupra Ucrainei va stimula o decizie in acest sens. Rusia, care si-a…

- Manevrele și intimidarea Statelor Unite in Marea Neagra vizeaza imparțirea Rusiei și a Europei printr-un „razboi mic”, iar Washingtonului nu-i pasa de rezultate, a precizat Konstantin Gavrilov, șeful delegației ruse la discuțiile de la Viena privind securitatea militara și controlul armelor, la postul…