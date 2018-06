Premierul landului Bavaria: Interesul international pentru Romania depinde de continuarea luptei impotriva coruptiei

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul "Franz Josef Strauss 2018" i-a fost decernat sambata, la Munchen, presedintelui Klaus Iohannis de catre Fundatia germana Hanns Seidel. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din Munchen "Allerheiligen-Hofkirche". La acest eveniment seful statului este insotit de Carmen…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, sambata la Munchen, cu ocazia primirii premierului ,,Franz Josef Strauss-2018”, ca dezvoltarea, coeziunea, deschiderea și toleranța sunt esențiale in Europa, precizand ca e datoria Romaniei sa confere proiectului european o noua dimensiune.Citește și: Schimbare…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla la Munchen, unde i-a fost decernat Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana "Hanns Seidel”. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din Munchen - ”Allerheiligen-Hofkirche”. Presedintele a anuntat ca va dona suma de 10.000…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Romania este o tara interesanta la nivel international, dar numai in contextul luptei impotriva coruptiei, "impotriva vechilor obiceiuri, intereselor politice", a declarat sambata premierul Landului Bavaria, Markus Soder. Intr-o…

- Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea lui Tudorel Toader privind existența unui conflict instituțional intre Guvern și Președinție pe tema revocarii șefei DNA. Guvernul a sesizat Curtea Constitutonala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada in perioada 1-2 iunie, o vizita la Munchen, unde va fi premiat de o fundație germana condusa de o fosta politiciana din Bavaria cu activitate si in Botosani. Este vorba de fundatia “Hanns Seidel”, care ii va decerna premiul ,,Franz Josef Strauss-2018”.

- O fundatie germana i-a acordat presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, premiul Franz Josef Strauss pentru serviciile sale la consolidarea democratiei si aderarea tarii sale la Uniunea Europeana, informeaza...

- Liderii din Franta, Germania, SUA si Marea Britanie sustin ca responsabilitatea Rusiei in cazul atacului este "singura explicatie plauzibila". Cele 4 tari condamna ceea ce au numit "prima folosire de arma chimica in Europa de la Al Doilea Razboi Mondial incoace", relateaza BBC. Premierul britanic a…