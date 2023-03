Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Fumio Kishida se va intalni marti cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul unei vizite surpriza la Kiev, pentru a-i oferi "solidaritate si sprijin neclintit", a anuntat Ministerul de Externe al Japoniei, potrivit AFP. Intre timp, președintele Chinei, Xi Jinping, se afla…

- Rusia a lansat 21 de lovituri aeriene și 9 rachete asupra in mai multe zone din Ucraina , in ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian. Potrivit autoritațile ucrainene, nu exista victime civile, in schimb, mai multe cladiri și mașini au fost avariate in urma atacurilor. Institutul pentru Studiul Razboiului(ISW)…

- In timp ce Xi Jinping se afla la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin mai multe probleme ce vizeaza legaturile dintre China și Rusia, dar și despre razboiul din Ucraina, premierul japonez Fumio Kishida se va intalni astazi cu Volodimir Zelenski, in timpul unei vizite surpriza la Kiev, a anuntat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski saluta vineri seara o decizie "istorica" a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele omologului sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin este acuzat de faptul ca este responsabil de "crima…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, va vizita Rusia. Cu doua zile inainte sa se implineasca un an de la invazia din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi și, cu aceasta ocazie, a confirmat ca se va intalni cu omologul sau Xi Jinping. Ce plan pun…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…