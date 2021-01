Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului italian Giuseppe Conte a fost audiat joi in calitate de martor de un judecator in cadrul unui dosar cu privire la migranti blocati pe mare in 2018 si in care Matteo Salvini, fost ministru de interne al Italiei, este suspectat de sechestrare de persoane, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Șeful guvernului a fost nevoit sa iși depuna demisia, marți, dupa ce a pierdut majoritatea absoluta in Senat, ca urmare a deciziei partidului Italia Viva de a ieși din coaliție, noteaza CNN.Premierul italian Giuseppe Conte si-a prezentat marti demisia presedintelui republicii, Sergio Mattarella, care…

- Premierul italian Giuseppe Conte si-a prezentat marti demisia presedintelui republicii, Sergio Mattarella. Șeful statului a decis sa accepte demisia si sa inceapa consultari cu partidele politice pentru iesirea din criza, a anuntat presedintia italiana, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- In acest an, din cauza pandemiei de COVID-19, italienii vor avea parte de "un Craciun mai sobru", a anunțat premierul Giuseppe Conte, conform Corriere della Sera. Șeful guvernului italian a spus ca acest Craciun nu va semana cu cele din trecut și a precizat ca nu promite nimic legat de relaxarea restricțiilor:…

- Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea a declarat, joi, ca a fost audiat de procurorii anticoruptie in calitate de martor, inr-un dosar in care cercetarile se desfasoara in rem. "Am fost audiat intr-un dosar in calitate de martor. Cercetarile se desfasoara in rem. (...) Nu am decat…

- Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea a afirmat, joi, la intrarea in sediul Directiei Nationale Anticoruptie, ca a fost chemat de procurori pentru a fi audiat in calitate de martor, conform Agerpres. Citește și: REVOLTA la Spitalul Witting din Capitala: SCRISOARE deschisa a medicilor…

- DNA a facut azi 38 de percheziții, inclusiv la instituții din subordinea Primariei Sectorului 1 și de la Primaria Sectorului 5. A fost perchezitionata casa fostului edil din Sectorul 1, Dan Tudorache, dupa cum a recunoscut acesta, intr-o postare pe Facebook, iar dupa-amiaza a ajuns la DNA fostul primar…

- In noaptea de marți spre miercuri, in Italia se instaureaza carantina pe intreg teritoriul național, incepind de joi de la ora locala 22:00. Se estimeaza ca in prezent comunitatea de moldoveni din aceasta țara numara 125 285 de oameni. Șeful guvernului italian Giuseppe Conte a semnat un decret, in noaptea…