Premierul italian Mario Draghi: Vladimir Putin nu va fi prezent la summitul G20 din Indonezia

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Mario Draghi a declarat ca presedintele indonezian Jodo Widodo a exclus participarea in persoana a omologului sau rus Vladimir Putin la summitul G20 programat pentru luna noiembrie in Bali, relateaza The Associated Press (AP).

- Premierul italian Mario Draghi susține ca autoritațile indoneziene au exclus prezența personala a președintelui rus Vladimir Putin la summitul G20 de la Bali din 15-16 noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat marti ca liderii tarilor industrializate din G7 vor participa la summitul G20 din noiembrie, din Indonezia, unde a fost invitat si si-a anuntat participarea si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, transmite Agerpres.

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat marti ca liderii tarilor industrializate din G7 vor participa la summitul G20 din noiembrie, din Indonezia, unde a fost invitat si si-a anuntat participarea si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, transmite dpa.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație de participare la summitul G20, care va avea loc anul acesta in Indonezia. Despre acest lucru a anunțat mass-media occidentala. Potrivit sursei, impreuna cu liderul rus, invitație a primit și Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana Bali, in noiembrie, a declarat, vineri, presedintele Indoneziei, Joko Widodo.

- Seful guvernului italian, Mario Draghi, a deplans duminica aparenta ineficacitate a „dialogului” cu presedintele rus Vladimir Putin, constatand ca aceste contacte nu opresc „oroarea” care continua in Ucraina, informeaza AFP. „Incep sa cred ca cei care spun ‘este inutil sa discutati cu el, pierdeti timpul’…

- Seful guvernului italian, Mario Draghi, a deplans duminica aparenta ineficacitate a "dialogului" cu presedintele rus Vladimir Putin, constatand ca aceste contacte nu opresc "oroarea" care continua in Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…