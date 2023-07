Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu s-a plans de dureri in piept, dar era „pe deplin conștient” in drum spre Spitalul Sheba din orașul Tel Hashomer, unde a fost internat de urgența sambata, a transmis postul israelian de televiziune Canalul 12, citat de Reuters. Biroul premierului israelian a transmis ca acesta este…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat sambata la spital, dar starea sa este buna, a anuntat biroul premierului, dupa ce media locale au relatat ca acesta nu s-a simtit bine, relateaza digi24.ro .

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat sambata la spital, dar starea sa este buna, a anuntat biroul premierului, dupa ce media locale au relatat ca acesta nu s-a simtit bine, relateaza Reuters si dpa.Premierul in varsta de 73 de ani este examinat la spitalul Sheba din Tel Hashomer, in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat sambata la spital, dar starea sa este buna, a anuntat biroul premierului, dupa ce media locale au relatat ca acesta nu s-a simtit bine, relateaza Reuters si dpa, preluate de Agerpres.

- Ingrijorare in lumea maneliștilor! Florin Salam, internat din nou in spital, și-a anulat toate evenimentele (presa)Florin Salam a ajuns din nou in spital. Artistul este obligat sa se retraga temporar de la evenimente. CITESTE SI Dezvaluiri incredibile despre Simona Halep! Gigi Becali s-a dezlantuit.…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost internat de urgența la spital, potrivit postului local de televiziune B92 și ziarului Alo!. Pe rețelele de socializare ale opoziției sarbe au aparut primele informații despre internarea președintelui, scrie Rador.Presa da informații contradictoriiS-a…

- Mai mulți dintre lucratorii de la servicul de urgența au intervenit la locul atacului cu mașina din Ierusalim unde un palestinian a comis un atac sangeros, potrivit Reuters. Un palestinian și-a condus mașina intr-o mulțime de pe o strada din Ierusalim luni (24 aprilie), ranind cinci persoane inainte…

- Mai mulți dintre lucratorii de la servicul de urgența au intervenit la locul atacului cu mașina din Ierusalim unde un palestinian a comis un atac sangeros, potrivit Reuters. Un palestinian și-a condus mașina intr-o mulțime de pe o strada din Ierusalim luni (24 aprilie), ranind cinci persoane inainte…