- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata (7 octombrie) ca țara este in razboi, la cateva ore dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, potrivit Reuters. A fost un atac surpriza care a combinat oameni inarmați, care au…

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Premierul israelian, Benjamin Netanyahu: „Suntem in razboi” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- "Suntem in razboi si vom castiga!", afirma premierul israelian Benjamin Netanyahu intr-un mesaj adresat israelienilor. Mesajul lui Netanyahu vine dupa ce ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga",…

- E razboi in Israel! Azi-dimineața, la ora 06:20, organizația paramilitara Hamas a pornit un atac fara precedent la adresa Israelului, lansand peste 5.000 de rachete # Ministrul Apararii și Comandatul Poliției au declaarat stare de razboi pe teritoriul țarii # Rezerviștii au fost mobilizați și chemați…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a participat joi, la Petah Tikva, la ceremonia de inaugurare a primei linii de tramvai care va traversa orasul Tel Aviv, centrul economic si cultural al Israelului, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Facem o revolutie in transporturi… este vorba despre concretizarea…

- "Prim-ministrul Netanyahu va fi supus in aceasta seara unei proceduri de implantare de stimulator cardiac la Centrul Medical Sheba din Tel HaShomer", se arata in comunicat."Procedura se va desfasura sub sedare, iar ministrul justitiei si vicepremier Yariv Levin il va inlocui in acest timp", a adaugat…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost externat duminica din spital, dupa ce a fost internat sambata pentru deshidratare. Seful guvernului israelian, in varsta de 73 de ani, a fost transportat de urgenta sambata la Spitalul Sheba.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat sambata la spital, din cauza deshidratarii provocate de valul de caldura care afecteaza in aceste zile Israelul. Intr-un clip video publicat de echipa sa, Netanyahu le-a atras atenția israelienilor sa fie atenți și sa se hidrateze in aceasta perioada.…