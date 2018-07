Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Irlandei, Leo Varadkar, aflat in vizita oficiala in Romania. Cei doi oficiali au convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar la finalul discutiilor vor sustine o declaratie comuna de presa. Pe agenda…

- Intalnire a presedintelui Klaus Iohannis cu printul Charles de Walles Presedintele Klaus Iohannis si Printul Charles la Palatul Cotroceni Foto: presidency.ro Printul Charles de Walles, primul în succesiunea la tronul Marii Britanii, va fi primit miercuri, 30…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, un grup de romani care detin functii publice in tarile de resedinta, context in care a subliniat ca activitatea desfasurata de acestia reprezinta un exemplu de dedicare in slujba servirii intereselor comunitatilor, informeaza un…