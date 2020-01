Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar irakian Adel Abdel Mahdi a confirmat marti primirea scrisorii care anunta ca SUA isi pregateste efectivele militare pentru retragerea din Irak si nu este de acord cu explicatiile oferite ulterior de catre Pentagon ca este doar un draft care a fost transmis din greseala, relateaza…

- Adel Abdel Mahdi, premierul in functie al Irakului, a confirmat, marti, primirea unei scrisori oficiale din partea Comandamentului trupelor americane privind retragerea efectivelor militare, anunța MEDIAFAX."Nu este vorba de o foaie de hartie cazuta din fotocopiator. Am primit o scrisoare…

- Premierul irakian, Adel Abdul Mahdi, a apreciat marti ca retragerea trupelor straine desfasurate in Irak este ''singura solutie'', in contextul crizei declansate de raidul american in urma caruia generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad, transmite agentia EFE.…

- Anunțul dezmințit al unei retrageri a trupelor americane din Irak a stârnit confuzie în ceea ce privește strategia militara a Statelor Unite în aceasta țara. Un singur lucru este sigur, dupa confuzia de luni seara legata de o scrisoare trimisa irakienilor și care apoi a fost prezentata…

- Premierul interimar irakian a declarat, luni, ca retragerea trupelor SUA din Irak tine de competenta Irakului, dupa ce parlamentul de la Bagdad a solicitat in ajun ca trupele straine sa paraseasca aceasta...

- Premierul interimar irakian a declarat luni ca retragerea trupelor SUA din Irak tine de competenta Irakului, dupa ce parlamentul de la Bagdad a solicitat in ajun ca trupele straine sa paraseasca aceasta tara din Orientul Mijlociu, potrivid dpa. 'Nu vom accepta ca Irakul sa devina o scena pentru…

- Premierul interimar irakian a declarat luni ca retragerea trupelor SUA din Irak tine de competenta Irakului, dupa ce parlamentul de la Bagdad a solicitat in ajun ca trupele straine sa paraseasca aceasta tara din Orientul Mijlociu, potrivid dpa.

- Premierul demisionar irakian Adel Abdel Mahdi a estimat vineri ca raidul american, in urma caruia a fost ucis generalul irakian Qassem Soleimani și locotenentul sau in Irak Abou Mehdi al-Mouhandis, va "declanșa un razboi devastator in Irak", scrie AFP. Au fost inregistrate multe reacții la moartea generalului…