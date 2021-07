Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator sinucigas a ucis, luni, cel putin 35 de persoane si a ranit mai mult de 60 intr-o piata aglomerata din cartierul Sadr City din Bagdad, in ajunul festivalului Eid-Adha. Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat atacul, a transmis agentia de presa a gruparii, Nasheer, pe Telegram.

- Un atacator sinucigaș a ucis, luni, cel puțin 35 de persoane și a ranit mai mult de 60 intr-o piața aglomerata din cartierul Sadr City din Bagdad, in ajunul festivalului Eid al-Adha, potrivit unor surse de securitate și sanitare. Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacul, a transmis agenția…

- Cel putin 52 de pacienti si-au pierdut viata luni intr-un incendiu care a devastat unitatea COVID-19 a unui spital din Nassiriya, in sudul Irakului, au indicat autoritatile, la doua luni si jumatate dupa o tragedie similara care a facut peste 80 de morti intr-un spital din Bagdad, noteaza AFP. Bilantul…

- Cel putin 52 de pacienti si-au pierdut viata luni intr-un incendiu care a devastat unitatea COVID-19 a unui spital din Nassiriya, in sudul Irakului, au indicat autoritatile, la doua luni si jumatate dupa o tragedie similara care a facut peste 80 de morti intr-un spital din Bagdad, noteaza AFP, preluata…

- Bilantul provizoriu s-a stabilit la 52 de morti si 22 de raniti, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al autoritatilor sanitare locale, Haydar al-Zamili, adaugand ca unitatea COVID-19 din spitalul Al-Hussein devastata de flacari avea 70 de paturi.Premierul irakian Mustafa al-Kazimi a convocat…

- Cel putin 52 de pacienti si-au pierdut viata luni într-un incendiu care a devastat unitatea COVID-19 a unui spital din Nassiriya, în sudul Irakului, au indicat autoritatile, la doua luni si jumatate dupa o tragedie similara care a facut peste 80 de morti într-un spital din Bagdad,…

- Atacul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Doua drone au lovit o casa, dar a treia nu a explodat, a indicat unitatea antiterorista a Kurdistanului.Anuntul intervine in aceeasi zi in care Hashd al-Shaabi, o coalitie militara pro-Iran care se opune prezentei americane in Irak, a organizat o…

- Ministrul irakian al sanatatii Hassan al-Tamimi a demisionat marti, in legatura cu incendiul de luna trecuta de la un spital suport COVID din Bagdad soldat cu peste 80 de morti, a anuntat guvernul irakian citat de Reuters, potrivit Agerpres. Cabinetul premierului irakian Mustafa al-Kadhimi…