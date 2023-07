Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit luni in Marea Sala a Poporului cu prim-ministrul Insulelor Solomon, Manasseh Sogavare, aflat intr-o vizita oficiala in China. Cei doi au anunțat inființarea oficiala a unui parteneriat strategic multilateral in epoca noua caracterizat prin respect reciproc…

- Dezvoltarea susținuta a Chinei da un impuls economiei mondiale, China și partenerii sai comerciali vor continua sa impartașeasca oportunitați de dezvoltare rapida, a declarat prim-ministrul al Barbados, Mia Amor Mottley, in cadrul unui interviu acordat China Media Group. Barbados urmarește cooperari…

- Vernisajul expoziției „Voiaj printre civilizații”, inițiate de China Media Group (CMG) a avut loc, joi, la sediul general al ONU din New York, in prezența Secretarului general adjunct, inaltul reprezentant al Alianței Națiunilor Unite a Civilizațiilor (UNAOC), Miguel Angel Moratinos, secretarii generali…

- Președintele Palestinei, Mahmoud Abbas, a apreciat rolul Chinei in procesul de reconciliere din Orientul Mijlociu și și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat poporului palestinian. In cadrul unui interviu acordat China Media Group, Abbas a declarat ca recenta vizita efectuata la Beijing a…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a adus luni un omagiu lui Silvio Berlusconi, decedat la varsta de 86 de ani, caracterizandu-l drept ”o persoana draga” și un ”adevarat prieten”. Dispariția lui Berlusconi este considerata de Putin ”o pierdere ireparabila a patriarhului politicii italiene”. ”Pentru mine,…

- La doi ani dupa ce președintele Chinei, Xi Jinping, a lansat propunerea privind intarirea capacitații de comunicare internaționala, marți, la Beijing, a fost inființat Institutul pentru cercetarea comunicarii internaționale in noua epoca, proiect derulat de China Media Group (CMG) și Universitatea Renmin…

- Ceremonia de lansare a albumului „Istoria PCC in lucrari artistice”, realizat in comun de China Media Group (CMG), Departamentul de propaganda al Comitetului de Partid al provinciei Zhejiang și Zhejiang Publishing United Group, a avut loc luni, la Beijing. Viceministrul Departamentului de Propaganda…

- „Prietenia cu Asia Centrala” este o activitate de proiectare de emisiuni TV si filmele chinezesti dublate in mai multe limbi de catre China Media Group (CMG). Aceasta campanie a fost demarata recent in cele cinci tari central-asiatice: Kazahstan, Kargazstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Tadjikistan.…