Premierul grec Alexis Tsipras a salutat vineri dupa-amiaza "acordul istoric" incheiat in noaptea de joi spre vineri de creditorii tarii sale, in urma caruia Grecia ar urma sa iasa din planul de asistenta financiara pe care a trebuit sa-l respecte din 2010, informeaza AFP. "Am inregistrat ieri un acord istoric in Eurogrup asupra datoriei grecesti", a declarat Tsipras, in timp ce era primit de presedintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, pentru a-i raporta rezultatele reuniunii. "O noua pagina este pe cale sa fie scrisa, insa nu trebuie sa distrugem drumul facut in ceea ce priveste reformele si eforturile…