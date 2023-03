Stiri pe aceeasi tema

- Un alt tren al companiei feroviare Norfolk Southern a deraiat sambata (4 martie) in Ohio, iar un videoclip postat pe rețelele de socializare arata cum trenul se deplaseaza pe șine cu cateva momente inainte ca vagoanele sa inceapa sa cada in timp ce trenul deraiaza. Intr-o declarație trimisa prin e-mail,…

- Un salvator grec, participant la operațiunile de gasire și salvare a victimelor dintragicul accident feroviar din Grecia, a spus emoționat ca nu va putea uita niciodata imaginea cu trupurile victimelor. Salvatorii au reluat cautarea victimelor celui mai mortal accident de tren din Grecia joi (2 martie),…

- Un tren de pasageri și un tren de marfa s-au ciocnit frontal in noaptea de marți spre miercuri, 28 februarie, in Grecia, provocand moartea a cel puțin 36 de persoane și ranirea a 85, fiind cel mai mortal accident feroviar din ultimele decenii. Cele doua trenuri se aflau pe aceeași cale ferata cand s-au…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat data de 14 mai pentru urmatoarele alegeri parlamentare și prezidențiale, confirmand ca alegatorii turci se vor prezenta la urne cu o luna mai devreme decat a anunțat anterior. Anunțul a fost facut sambata, in timpul unei conferințe pentru tineret…

- Guvernul Ciuca a aprobat acordarea de vouchere pentru energie, care se vor distribui populației Romaniei pe parcursul anului 2023. Decizia a fost luata in ședința Executivului din data de 11 ianuarie 2023. Documentul aprobat se numește „ORDONANȚA privind instituirea unor masuri de sprijin suportate…

- Patriarhul ortodox rus Kirill a condus vineri seara (6-7 ianuarie) o liturghie divina de Craciun in Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova. Prima slujba de Craciun in principala catedrala a ortodoxiei ruse de la inceputul a ceea ce Rusia numește „operațiune militara speciala” in Ucraina s-a remarcat…

- Cei mai mediatizați miniștri din guvernul Ciuca sunt cei desemnați de PNL, releva un studiu realizat de compania de monitorizare MediaTRUST. „Miniștrii PNL ocupa prima poziție ca numar total de menționari in materialele jurnalistice din Romania in luna decembrie”, menționeaza acest studiu. De asemenea,…

- Datele oficiale disponibile pe internet precizeaza, explicit, ca „autocarul morții”, care a avut un accident la intrarea in Pasajul Unirii din București, avea o inalțime de 3,71 metri, in condițiile in care inalțimea maxima permisa in acest pasaj este 3,50 metri. Autocarul inmatriculat in Grecia era…