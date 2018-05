Contactat de catre Le Figaro, guvernul a invocat 'agenda interna' incarcata a prim-ministrului, mentionand in special dosarele legate de SNCF (compania de cai ferate franceze), audiovizualul public si 'termenele limita din iunie'.



Oficial, aceasta decizie nu ar avea nimic de a face cu evenimentele survenite in contextul transferului Ambasadei SUA la Ierusalim, care a facut zeci de victime de partea palestiniana saptamana trecuta, scrie Le Figaro.



Potrivit informatiilor ziarului, premierul francez 'va merge evident' in Israel, dar aceasta vizita nu este planificata 'in viitorul…