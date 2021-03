Premierul Florin Cițu și coordonatorul DSU Raed Arafat au participat duminica la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) pentru a discuta situația de fapt din Romania in ce privește creșterea numarului de infectari cu coronavirus. Dupa ședința Cițu a declarat ca autoritațile se pregatesc pentru creșterea numarului de persoane infectate cu […] The post Premierul Florin Cițu cere vaccinare “in forța”. “Ne pregatim pentru un numar mai mare de cazuri” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .