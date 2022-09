”Avem nevoie mai mult ca niciodata de unitate, in timp ce Rusia foloseste energia ca arma impotriva Europei. Santajarea societatilor noastre prin aprovizionarea cu energie este un mijloc prin care Rusia sa slabeasca si sa distruga sustinerea europenilor a Ucrainei si distrugerea unitatii noastre”, a denuntat ea in hemiciclul Parlamentului European, la Strasbourg. ”Vom fi in masura sa iesim din acest santaj al Rusiei si din aceasta iarna, insa avem nevoie de hotarare si curaj, de unitate, pentru a reusi”, a subliniat Sanna Marin, a carei tara are cea mai lunga frontiera UE cu Rusia. Sanna Marin…