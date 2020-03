Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu susține ca este o chestiune de timp pana coronavirsul va ajunge și in Moldova, așa cum a ajuns in toate țarile din apropiere și in care locuiesc sau activeaza mulți moldoveni. Totuși, țara noastra este pregatita in acest sens, iar motive de panica nu exista, a dat asigurari șeful…

- La Timișoara, a fost confirmat, miercuri, un al treilea caz de coronavirus. Este vorba despre un tanar de 16 ani, care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani, confirmat, tot miercuri, ca fiind infectat cu temuta maladie. Tanarul este nepotul acelui pacient.Primul caz de coronavirus de la Timișoara…

- "O pasagera de 35 ani care a venit din Trentino, la evaluarea din Aeroportul Timisoara a prezentat tuse si tulburari respiratorii. Avionul si spatiul in care s a efectuat triajul au fost dezinfectate", transmit reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis. Femeia a fost pusa intr-un spatiu izolat…

- „Se contata gradul de alerta Cod galben la nivel național referitor la situația epidemiologica prin infecția cu COVID -19 existand riscul posibil de declanșare a urgenței de sanatate”, se arata in proiectul de hotarare al Comisiei pentru sanatate publica, intrunita astazi in ședința. Amintim ca…

- Alerta la Timișoara, dupa ce un barbat in varsta de 55 de ani, recent intors din Milano, a sunat la 112 panicat ca ar putea avea coronavirus. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, barbatul a sunat la 112, in aceasta dimineața, și a susținut ca a intrat in contact cu mai multe persoane…

- Avionul cu cele 139 de persoane suspecte de coronavirus a aterizat in acesta noapte pe Aeroportul Internațional Craiova. Pasagerii pleaca liniștiți catre casele lor. 1 de 3 Foto Claudiu Tudor Alerta de coronavirus la Craiova. Cei 179 de pasageri suspecți de coronavirus au aterizat Cu toate ca prefectului…

- "In momentul de fata la vivelul judetului Iasi exista o singura persoana cu suspiciuni de coronavirus. S-a intors recent cu avionul din Italia. Acesta a intrat in carantina la domiciliu, unde se afla in monitorizare pentru 14 zile", ne-a declarat Lucian Indrei, seful DSP Iasi.: Daca apar simptomele…

- Procurorul Stelian Olteanu, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a declarat, sambata, ca agresorul femeii de 49 de ani, nu a putut fi audiat, insa este constient de fapta comisa. „Am incercat sa il determinam sa dea o declaratie dar nu am reusit si am amanat audierea lui in calitatea de suspect…