- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca s-ar putea impune obligativitatea maștii in aer liber, in spațiile in care este foarte aglomerat și a dat ca exemplu piețele. ”Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc. Bogdan crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile ar fi organizate ar pune populația intr-un pericol mult prea mare. Declarația lui Rareș Bogdan vine in contradicție poziția…

- Reprezentantii USR afirma ca daca premierul Ludovic Orban dorea un text de lege mai bun, avea la dispozitie circa o suta de parlamentari liberali care puteau modifica proiectului, insa nu au facut-o. In schimb, a atacat legea la CCR. Partidul condus de Dan Barna sustine ca PNL nu este un partener cinstit…

- Sorin Roșca Stanescu Poziția lui Ludovic Orban este disputata in forța. Este un adevarat concurs. Intre procurori și Parlament. Oare cine va ajunge mai intai la linia de sosire? Premierul este prins ca intr-o menghina in capcana maștilor de protecție. Și nu mai scapa. Dromaderul s-a transformat in camila.…

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la “Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ…

- Sorin Roșca Stanescu Piruetele liderului liberal se apropie de sfarșit. Cel mai interesat de debarcarea lui rapida se arata a fi președintele Klaus Iohannis. In caz contrar, știe ca nu va mai avea Guvernul sau. Ci un Guvern al altora. In aceasta operațiune dificila, Klaus Iohannis are doi aliați importanți.…

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Ce reacție a avut premierul dupa publicarea fotografiei? A spus ca daca va fi nevoie, va plati amenda, cu alte cuvinte, face cinste, ca a fost ziua lui. Cu o saptamana…

- Guvernul va avea urmatoarea sedinta miercuri sau joi, pe ordinea de zi fiind pregatirea actelor normative pentru perioada de dupa 1 iunie, a declarat, duminica, premierul Ludovic Orban la inaugurarea Muzeului Național „Bratianu”, cand a și participat simbolic la ritualul plantarii unui copac. “Miercuri…