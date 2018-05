Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, ca ramane "batut in cuie" ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minima va creste de la 520 de lei la 740 de lei. Ea a sustinut ca vrea ca legea pensiilor…

- "Contributiile la Pilonul II de pensii in ianuarie 2017 erau de 493 de milioane de lei, in ianuarie 2018 - 590 de milioane de lei. Deci, vorbim de o crestere de 19,6%. Deci, ati vazut ca apar foarte multe stiri care vor sa creeze incertitudine. Eu zic ca pana nu venim cu o forma finala, toate aceste…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a negat, luni, informatiile potrivit carora in ultimul an s-ar fi diminuat sumele din Pilonul II de pensii, afirmand ca in ianuarie 2018 acestea au inregistrat o crestere de 19,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. „Contributiile la Pilonul II de pensii…

- Lia Olguta Vasilescu a adus esti bune despre pensionari. "Data de 1 iulie este cunoscuta de toata lumea ca se va mari punctul de pensie, care va ajunge la 1100 de lei, și speram sa terminam calculele cat mai repede, astfel incat sa intram și cu legea pensiilor in dezbatere publica. N-am pus deloc…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Premierul Viorica Dancila a faxcut o gafa, duminica, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta a declarat ca pensia minima va crește de la 5.200 la 6.400, incepand cu 1 iulie anul acesta. Aceasta a facut o eroare, pensia minima urmand sa creasca de fapt de la 540 de lei la 640 de lei. Premierul a afirmat…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…