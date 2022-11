Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi, 27 octombrie, ca Occidentul joaca un joc „periculos, sangeros și… murdar” in privința Ucrainei, dar ca SUA și aliații sai vor trebui, in cele din urma sa discute cu Rusia. „Sunt convins ca noile centre ale ordinii mondiale multipolare și Occidentul vor…

- Alexander Grushko, adjunctul Ministerului rus de Externe de la Moscova, a acuzat Occidentul de declanșarea razboiului din Ucraina și spune ca acesta a pornit in 2008 la București. Intr-un interviu acordat agenției de presa Tass , adjunctul lui Serghei Lavrov a dat vina pe summit-ul NATO de la București…

- Peste 50 de țari s-au reunit la Bruxelles, in marja unei intalniri NATO, pentru a discuta despre consolidarea apararii aeriene a Ucrainei, la doua zile dupa ce rachetele rusești au facut prapad in Kiev și-n alte orașe din țara. La doua zile dupa ce raidurile cu rachete aeriene rusești au ucis 19 persoane…

- Germania va livra Ucrainei sisteme antiaeriene, a anunțat ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, cu prilejul vizitei sale in orașul Odessa din Ucraina. Vizita la Odessa a avut loc in cursul zilei de sambata, 1 octombrie, fara a fi anunțata in prealabil. Christine Lambrecht a avut convorbiri…

- O delegație trimisa de Asociația Foștilor Deținuți Politici din Romania este primita, luni, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. Intalnirea dintre șeful Executivului și conducerea AFDPR incepe la ora 9 și va dura circa o ora. Premierul Ciuca anunța, acum un an, ca in Romania se vor inființa…

- Ludovic Orban susține ca daca țarile democratice vor continua sa susțina Ucraina, victoria este posibila pentru țara lui Zelenski. De altfel, acesta afirma și faptul ca ofensiva ucraineana este „o realitate de netagaduit.” „La inceput, foarte puțini erau cei care credeau ca Rusia va ataca Ucraina. Dupa…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) Rafael Grossi a declarat ca intentioneaza sa prezinte la inceputul saptamanii viitoare un raport privind siguranta centralei nucleare de la Zaporojie (sudul Ucrainei), controlata de Rusia.In cadrul unei conferinte de presa, la intoarcerea…

- Ucraina ii vizeaza pe soldații ruși care trag asupra centralei nucleare ocupate in sudul țarii sau o folosesc ca baza, a declarat sambata președintele Volodymyr Zelenskiy. Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la multiplele incidente recente de bombardamente asupra centralei Zaporizhzhia,…