Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a avut azi o intalnire cu președintele CDU, Friedrich Merz, in marja congresului Partidului Popular European de la Rotterdam, Olanda.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a prezidat, luni, reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dedicata pregatirii demersurilor pentru depunerea primei cereri de plata la Comisia Europeana, pana la 31 mai.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații susțin impozitarea progresiva, iar daca premierul Nicolae Ciuca și liberalii se opun, atunci sa raspunda cum se dorește o țara ca afara, dar cu un sistem digital ca in Rusia.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu presedintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, discutiile fiind axate pe razboiul din Ucraina si impactul regional al acestuia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca reconstrucția țarii va necesita cel puțin 600 de miliarde de dolari. Zelenski a facut o astfel de evaluare marți, vorbind in format video la un summit al directorilor executivi organizat de The Wall Street Journal.

Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut marti Congresului de la Washington sa aprobe rapid fondurile suplimentare de 33 de miliarde de dolari pentru asistenta destinata Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, miercuri, in fața Congresului SUA ca toți vor cunoaște expresia „Am un vis".

Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…