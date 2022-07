Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi la Palatul Victoria, cu John Hopkins, presedinte si CEO al NuScale, companie americana ce va dezvolta in Romania tehnologia reactoarelor modulare mici pentru producerea energiei nucleare.

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat, in vizita in Emiratele Arabe Unite, cu presedintele Mohamed bin Zayed Al Nahyan si cu prim-ministrul Mohammed bin Rashid Al Maktoum pe tema soluțiilor pentru diversifiarea resurselor de aprovizionare cu petrol si gaze si a oportunitatilor de investitii in Romania…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de multumire Frantei pentru prezenta militara in Romania in cadrul fortei de reactie rapida a NATO, cu ocazia primirii in tara noastra a presedintelui francez Emmanuel Macron, informeaza AGERPRES . „Am avut placerea de a-l primi pe presedintele francez Emmanuel…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezidat, luni la Palatul Victoria, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, prima de acest gen dupa depunerea de catre Romania, pe 31 mai, a primei cereri de plata la Comisia Europeana. „Valorificarea celor 30 de miliarde de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, 30 mai, ca va fi corectat aspectul care tine de statistica supravietuitorilor de cancer și ca Romania se va alatura tarilor care adopta tratamente inovatoare, el precizand ca pana acum au existat intarzieri in introducerea acestora in spitalele romanesti. „Apreciez…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in conferinta de lansare a initiativei ”Women in Tech", sub egida Innowave Summit 2022, ca Romania este pe primul loc in Europa la numarul femeilor aflate in topul managamentul

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre decizia Gazprom de a inceta furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, ca Romania nu este afectata in acest moment si ca consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Asiguram pentru perioada…

Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit marți la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe care l-a asigurat de sprijinul Romaniei in eforturile de a opri agresiunea rusa.