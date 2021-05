Stiri pe aceeasi tema

- „Ma surprinde o astfel de decizie, nu stiam ca a luat o astfel de decizie. Mesajul meu este ferm si clar – am aprobat un proiect de lege in Guvern si l-am trimis si in coalitie, decizia a fost sa treaca acest proiect de lege prin Parlament cat mai rapid. Nu am avut aceasta discutie cu ministrul Economiei,…

- Masura 3 pentru IMM-uri va fi reluata de la zero, spune ministrul Economiei, Claudiu Nasui: „Problema esențiala dupa mine e ca nu iși atinge scopul. Sa o facem inca o data respectand cadrul legal”. „Este o discuție in Coaliție și cu premierul sa reluam masura 3, ea include peste jumatate din…

- Proiectul de lege pentru deconspirarea urmașilor securiștilor din politica, depus in Senat de ministrul USR Claudiu Nasui, prevede publicarea rudelor pana la gradul al III-lea care au colaborat cu Securitatea in cazul Președintelui Romaniei, parlamentarilor, europarlamentarilor, membrilor Guvernului,…

- Deputatul PSD Ioan Mang a declarat joi ca motiunea simpla depusa de PSD la Senat impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, are sanse foarte mari sa treaca, avand in vedere ''ingroparea economiei romanesti'' si nemultumirile sectorului economic. "'Daca o putere…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, doua sedinte la care participa si premierul Florin Citu, dar si vicepremierul Dan Barna si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, respectiv ministrul Muncii, Raluca Turcan, si ministrul Economiei, Claudiu Nasui. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului…

