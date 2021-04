Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a declarat miercuri ca un premier PNL pe care alianța l-ar putea accepta este Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor. „Ilie Bolojan ar fi o varianta mai buna de la PNL pentru premier.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri decretul de desemnare a premierului Florin Vasile Citu, ca ministru al Sanatații, interimar. Premierul Florin Cițu i-a inaintat președintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sanatații a lui Vlad Voiculescu, iar…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul se va reuni in sedinta joi, pe ordinea de zi figurand acte normative care "nu suporta amanare", inclusiv din domeniul sanatatii. "Maine vom avea sedinta de Guvern, pentru ca sunt mai multe acte normative importante pentru toti romanii, care trebuie adoptate,…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca a decis demiterea lui Octav Bjoza din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989, avand in vedere abordarea "incompatibila" cu…

- Joi, la Palatul Victoria, premierul Florin Cițu a adus acuzatii la adresa celor care sunt impotriva masurilor de siguranța anti-COVID. Florin Cițu a adus acuzatii la adresa unei campanii impotriva vaccinarii. Premierul a mentionat ca decizia de a opri lotul ABV2856 AstraZeneca nu ii apartine. Premierul…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Romania are, in acest an, un buget credibil care mentine in plan principal investitiile, aceasta fiind opinia Consiliului Fiscal, un aviz al profesionistilor, insa joi bugetul pentru 2021 a mers la avizare si in Consiliul Economic si Social, unul politic, „cu membri…

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al Palatului Victoria.