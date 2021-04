Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a comentat decizia Agenției Standard & Poor’s care a imbunatațit ratingul Romaniei spunand ca este cea mai buna veste din ultimii 8 ani si ca antreprenorii sunt eroii acestei reușite. Realizarea a aparut in condițiile unei bune guvernari, a mai spus Cițu. Prim-ministrul le-a mulțumit…

- In Romania sunt, sambata, 1.408 paturi de Terapie Intensiva, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a explicat ca s-a crescut capacitatea de internare in ATI la Institutul Matei Balș pana la 40 de paturi, dar și in alte spitale. In ședința de sambata, condusa…

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, un mesaj in care transmite condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata in incendiul de la Spitalul Matei Balș, și spune ca „de aceasta data reacția autoritaților a fost eficienta și rapida”. „In aceasta dimineața o tragedie a lovit Bucureștiul. Din…

