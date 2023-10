Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu, la Targul INDAGRA. "La 1 ianuarie, pensiile toate se maresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor va intra in vigoare…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a inistat sambata premierul Marcel Ciolacu, la Targul INDAGRA. „La 1 ianuarie, pensiile toate se maresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor va intra in vigoare…

- Guvernul a anunțat ca pensionarii vor primi bani in plus incepand cu data de 1 ianuarie 2024, efortul bugetar pentru aceste mariri fiind de 16 miliarde de lei. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca veniturilor seniorilor vor crește cu cel puțin 5%, iar unele pensii vor fi majorate chiar cu 20% sau…

- Proiectul Legii pensiilor ar urma sa intre in vigoare de anul viitor, dar inca nu e finalizat, a precizat premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Premierul Ciolacu a facut aceasta precizare intr-un mesaj transmis in ziua de duminica, 1 octombrie 2023, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor…

- Șeful Guvernului și al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a facut precizari de interes pentru milioane de pensionari din Romania. Premierul a vorbit despre majorarea pensiilor. Politicianul aflat in fruntea Guvernului spune ca e „normal și corect” ca pensiile mici sa fie primele care vor fi…

- Clarificarea a venit dupa ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus ca pensiile ar putea fi majorate cu 14%. „Exista o lege in vigoare pe care dumneavoastra o cunoasteti, an de an… Nu trebuie sa o anunte nici Bolos, nici Ciolacu, nici nimeni. E o lege in vigoare prin care pensiile se indexeaza cu…

- Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca pensiile vor crește anul viitor, avand in vedere ca „este o lege in vigoare in care pensiile se indexeaza cu inflația din anul trecut”. Premierul a adaugat ca iși dorește ca pensiile sa fie majorate diferențiat.

- Romania trebuie sa faca reforma pensiilor speciale, prevazuta in PNRR, fara de care nu putem primi banii din tranșa 3. Premierul și-a luat angajamentul ca țara noastra va depune in timp util cererea de plata sau chiar mai devreme. „Cu cat depunem mai repede, cu atat se ia in analiza cererea de plata…