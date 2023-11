Stiri pe aceeasi tema

- 93 de romani vor ajunge la București, in jurul orei 20.00. ​Al doilea grup, de 51 de romani, care urma sa fie evecuat tot astazi, 8 noiembrie, din Fașia Gaza, a ramas blocat dupa ce frontiera Rafah s-a inchis, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.UPDATE ora 19:15. "Am fost copleșit sa vad bucuria…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat pe Facebook imagini de pe Aeroportul din Cairo, din mijlocul refugiaților din Gaza care au cetațenie romana. „Am fost copleșit sa vad bucuria și speranța din ochii copiilor care au scapat din infernul din Gaza. In seara asta vor dormi in Romania, in siguranța! Sunt…

- Aeronava TAROM care il transporta pe premierul Marcel Ciolacu din Egipt in Romania va avea la bord mai mulți cetațeni romani și moldoveni și va ajunge in țara in jurul orei 20.00.Prim ministrul roman a fost sa-i intampine in Egipt pe cei peste 50 de cetațeni romani care au fugit de conflictul din…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit miercuri, pe aeroport in Egipt, cu romanii care au reușit sa fie evacuați din Fașia Gaza prin punctul de trecere Rafah de la granița cu Egipt. El a spus ca acțiunea de evacuare a cetațenilor romani și a familiilor lor va continua.

- "Am fost copleșit sa vad bucuria și speranța din ochii copiilor care au scapat din infernul din Gaza. In seara asta vor dormi in Romania, in siguranța! Sunt recunoscator autoritaților din Egipt, Israel și Qatar pentru contribuția semnificativa la evacuarea in siguranța a cetațenilor romani", a scris…

- Premierul Marcel Ciolacu ajunge miercuri in Egipt, acesta urmand sa ii intalneasca pe refugiatii romani din Fasia Gaza care se intorc in tara si sa revina in Romania cu ei, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro.Deplasarea premierului Marcel Ciolacu in Egipt nu a fost anuntata oficial. De…

- 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul nopții, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra in Egipt, a anunțat marți, 7 noiembrie, Ministerul de Externe.Evacuarea va fi realizata in cursul acestei zile.Romanii…

- Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a declarat luni, 6 noiembrie, ca Romania solicita eliberarea tuturor ostaticilor din Fașia Gaza, dar cei 260 de romani blocați și cei 6 ostatici nu pot pleca deocamdata din regiunea controlata de Hamas„Din pacate, situația din teren nu permite la acest moment…