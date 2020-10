Stiri pe aceeasi tema

- Criza coronavirusului din Republica Ceha se inrautațește din ce in ce mai mult in ultimele saptamani, atat de mult incat premierul țarii, Andrej Babis, le-a cerut public scuze cetațenilor intr-o conferința de presa susținuta miercuri. Premierul ceh și-a cerut scuze de cinci ori, relateaza CNN.

- Vicepremierul Romaniei, Raluca Turcan, susține ca țara noastra are o șansa uriașa de dezvoltare, dupa ce UE ne-a alocat 80 de miliarde de euro.Citește și: Traian Basescu il SPULBERA pe Klaus Iohannis pentru gestionarea crizei Covid: 'Incearca sa caștige voturi cu un ranjet pe fața. Este de un…

- Serviciul de Ambulanța Județean Galați a ramas fara 19 angajați in plina criza sanitara. Este vorba despre asistenți și ambulanțieri care fusesera angajați, prin detașare, la inceputul epidemiei. Acestora le-au expirat contractele ceea ce a dat peste cap activitatea serviciului, anunța MEDIAFAX.Persoanelor…

- "Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara. Nu as spune ca urmeaza o criza imensa, este o criza economica suprapusa peste criza sanitara", a declarat ministrul Energiei, vineri, in cadrul unei conferinte de presa tinuta in localitatea argeseana…

- Festivalul Filmului Spaniol din Malaga inaugureaza vineri cea de-a 23-a sa editie (21- 30 august), dupa ce a fost amanata in luna martie in plina criza a coronavirusului, devenind astfel prima mare reintalnire a industriei cinematografice dupa izolarea determinata de pandemie, relateaza EFE. Saisprezece…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa continue sa consolideze protecția sociala și sa amplifice sprijinul acordat pieței muncii pentru a proteja acea una din opt gospodarii care se confrunta cu scaderi de venit prelungite, ca efect al crizei cauzate de COVID-19, arata Banca Mondiala, citata…

- "Teatral, cu PSD-ul in gura. Incearca sa acopere ce nu a facut guvernul care in acest moment este la manșa. Invoca chestiuni care nu au legatura cu realitatea sanitara. Nu poate sa raspunda la acest eșec decat prin acuze. In loc de PSD, daca i-aș scoate din registru și l-aș ruga sa inlocuiasca cu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa o ședința cu ministrul de interne Marcel Vela și cu șeful DSU, Raed Arafat, ca situația este grava și ca autoritațile se pregatesc pentru aceasta situație. Președintele a atact dur PSD și a spus ca social democrații sunt de vina pentru creșterea numarului…