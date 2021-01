Premierul ceh Andrej Babis a inlocuit joi sapca de baseball rosie in stilul lui Donald Trump cu o masca faciala de protectie in fotografia sa de profil pe Twitter, la o zi dupa violentele de Capitoliu, relateaza France Presse. Pana miercuri, miliardarul populist ceh purta in fotografia de profil o sapca cu inscriptia 'SILNE CESKO' (Cehia puternica), aluzie la lozinca 'Make America Great Again' a lui Donald Trump, sloganul campaniei sale electorale din 2016. Dar joi premierul Babis a aparut in fotografie fara sapca, dupa violentele produse cu o seara in urma la Capitoliu, soldate…