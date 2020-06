Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a condamnat vineri utilizarea unor "afirmatii defaimatoare si pline de ura" de catre premierul ceh, Andrej Babis, la adresa eurodeputatilor aflati in misiune in tara sa pentru a ancheta asupra unui presupus conflict de interese in ce-l priveste, potrivit unei rezolutii adoptate…

- Premierul ceh Andrej Babis a fost acuzat din nou de conflict de interese dupa ce a solicitat o exceptie de la implementarea directivelor UE privind spalarea de bani, transmite dpa. 'Este o exceptie monstruoasa, gandita anume pentru Babis si situatia acestuia', a scris marti pe Twitter directorul…

- Prim-ministrul ceh Andrej Babis va fi chemat intr-un proces civil dupa ce a fost dat in judecata pentru insulta de politicianul conservator de opozitie Miroslav Kalousek, a anuntat joi un purtator de cuvant al Tribunalului Suprem din Brno, transmite Reuters.Judecatorii au decis ca imunitatea…

- Camera inferioara a parlamentului ceh a prelungit marti pana la 17 mai starea de urgenta care sustine principalele masuri luate de guvern pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, o prelungire mai scurta decat cea avuta in vedere de guvern, relateaza Reuters. Premierul ceh Andrej Babis ceruse…

- Premierul ceh Andrej Babis a decis sa ridice restrictiile de circulatie si pe cele privind calatoriile in strainatate, dupa un verdict al unui tribunal care a stabilit ca unele dintre masurile impuse pentru oprirea raspandirii virusului sunt ilegale....

- Premierul ceh Andrej Babis l-a sfatuit duminica pe presedintele american Donald Trump sa poarte o masca pentru a contribui la limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite AFP. ''Dl. Presedinte @realDonaldTrump, incercati sa atacati virusul in maniera ceha'', a scris pe Twitter…