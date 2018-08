Premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat miercuri ca tara sa ar putea ajunge la un acord cu Statele Unite pana vineri in privinta unei variante modernizate a Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza AFP si EFE.



Trudeau a spus in cadrul unui eveniment desfasurat in localitatea canadiana Kapuskasing ca, desi acordul ar putea fi incheiat vineri, pentru a realiza acest lucru guvernul de la Ottawa nu va renunta la aspectele pe care le considera fundamentale pentru tara.



"Stim ca exista o posibilitate de a ajunge la un acord bun pentru Canada pana vineri.…