Stiri pe aceeasi tema

- La mai mult de patru luni dupa alegerile legislative din Irlanda, parlamentarii irlandezi l-au desemnat sambata pe liderul partidului centrist Fianna Fail, Micheal Martin, in functia de premier al tarii, la o zi dupa ce membrii partidelor centriste Fine Gael si Fianna Fail, impreuna cu cei ai Verzilor…

- La peste patru luni de la alegerile legislative din Irlanda, doua partide de centru, Fianna Fail si Fine Gael, au votat vineri alaturi de Verzi in favoarea crearii unei coalitii guvernamentale tripartite, un acord pentru formarea unui guvern din care este exclus Sinn Fein, in pofida numarului ridicat…

- La peste patru luni de la alegerile legislative din Irlanda, doua partide de centru, Fianna Fail si Fine Gael, au votat vineri alaturi de Verzi in favoarea crearii unei coalitii guvernamentale tripartite, un acord pentru formarea unui guvern din care este exclus Sinn Fein, in pofida numarului ridicat…

- Premierul canadian Justin Trudeau este de acord cu gazduirea unei bule intr-un oras canadian pentru echipele care participa in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), ce pregateste reluarea sezonului, atat timp cat autoritatile sanitare dau unda verde, relateaza Reuters potrivit…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a ezitat marti timp de 21 de secunde marti inainte de a raspunde la o intrebare despre gestionarea de catre presedintele Donald Trump a protestelor ce au cuprins Statele Unite, noteaza miercuri dpa, citata de Agerpres.

- Premierul canadian Justin Trudeau a confirmat marti ca mama sa Margaret se simte bine dupa ce a fost spitalizata in cursul noptii trecute la Montreal in urma unui incendiu declansat in locuinta acesteia, relateaza AFP. "Am fost in legatura cu mama mea si, din fericire, este bine", a scris…

- SUA si Canada au decis sa prelungeasca inchiderea partiala a frontierei lor comune cu inca o luna, din cauza pandemiei cu noul tip de coronavirus, a anuntat sambata premierul canadian Justin Trudeau, informeaza AFP. "Confirm astazi ca SUA si Canada au ajuns la un acord pentru prelungirea…

- Primul ministru Canadian, Justin Trudeau, a fost ținta unor critici dure dupa ce soția sa, Sophie Gregoire Trudeau, a postat fotografii cu familia la cabana lor din apropierea lacului Harrington, Quebec, transmite The Post Millennial, scrie stirileprotv.ro.