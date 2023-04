Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ajuns marti la un acord provizoriu privind majorarea numarului statiilor de incarcare pentru vehicule electrice si combustibili alternativi, in conditiile in care blocul comunitar cauta sa reduca amprenta de carbon a sectorului transporturilor, transmite Reuters.

- Premierul britanic Rishi Sunak va pleca duminica in SUA pentru a se intalni cu președintele american Joe Biden și cu premierul australian Anthony Albanese, in vederea finalizarii detaliilor unui acord care vizeaza contracararea Chinei prin livrarea de submarine Australiei, scrie Rador.Totodata, guvernul…

- Jeffrey Donaldson, liderul Partidului Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, a anuntat luni crearea unei comisii speciale pentru evaluarea noului acord post-Brexit dintre Guvernul Marii Britanii si Uniunea Europeana, informeaza agentia Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oricine soseste ilegal in Marea Britanie nu va putea sa ramana, a afirmat premierul britanic Rishi Sunak intr-un interviu aparut in Mail on Sunday, inainte ca o noua legislatie pe aceasta tema sa fie stabilita saptamana viitoare, relateaza Reuters. Sub presiunea propriilor sai parlamentari de a gasi…

- In timp ce liderii din Kosovo si Serbia se reunesc luni seara pentru a negocia un acord de pace, o tanara artista din capitala Kosovo, Pristina, va continua probabil sa primeasca amenintari cu privire la un tablou care ii infatiseaza pe presedintele sarb si pe premierul kosovar sarutandu-se, relateaza…

- Vicepreședintele american Kamala Harris și premierul britanic Rishi Sunak au descris invazia rusa din Ucraina drept un razboi global. Sunak și Harris au adus un omagiu soliditații relațiilor britanico-americane și au fost de acord ca nu exista o dovada mai clara a acestui lucru decat faptul ca ambele…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat sambata ca Londra ''este gata'' sa sprijine aliatii care au avioane de vanatoare pregatite pentru a fi trimise imediat Ucrainei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul ungar Viktor Orban a indemnat marti Uniunea Europeana sa finanteze ridicarea de garduri la granite, inaintea unui summit al liderilor UE consacrat reducerii imigratiei ilegale, relateaza Reuters, citat de Agerpres. Summitul a fost convocat dupa ce Austria si Tarile de Jos s-au plasat in fruntea…