- Ministrul finantelor din Marea Britanie, Kwasi Kwarteng, a fost demis vineri de premierul Liz Truss, la mai putin de sase saptamani de la numirea sa in functie, iar in locul sau a fost numit Jeremy Hunt, un politician conservator de centru-dreapta, cu experiența in posturi guvernamentale, dar care il…

- Conor Burns, ministrul Comerțului, a fost demis din guvernul britanic și suspendat din funcția de deputat, dupa ce a fost vazut atingand coapsa unui tanar, intr-un bar al hotelului unde a avut loc o conferința a Partidului Conservator. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mobilizarea parțiala anunțata de Vladimir Putin a provocat un val de reacții in intreaga lume. Ministrul britanic de Externe avertizeaza ca amenințarile liderului rus “trebuie luate in serios”, dar ambasadorul SUA la Kiev considera mobilizarea “semn de slabiciune și de eșec”. China indeamna la dialog.…

- Premierul britanic Liz Truss a condamnat provocarile Chinei la adresa Taiwanului in cadrul unei intalniri cu omologul sau japonez Fumio Kishida, in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU care are loc la New York, a declarat marti un purtator de cuvant din Downing Street, informeaza

- Premierul britanic Liz Truss a anunțat ca, incepind din octombrie, gospodariile obișnuite nu vor plati mai mult de 2.500 de lire sterline pe an pentru gaz și electricitate. Despre asta, potrivit „Adevarul European”, relateaza Sky News. In primul anunț politic important al mandatului sau de premier,…

- Președintele peruan Pedro Castillo și-a remaniat cabinetul, numind un nou ministru de finanțe, dar fara a proceda la o remaniere completa, menținandu-l in funcție pe premierul Anibal Torres, potrivit Reuters.