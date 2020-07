Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat vineri ca cei care se opun vaccinarii sunt nebuni si ca toata lumea ar trebui sa-si faca vaccinul antigripal pentru a se impiedica situatia in care serviciile medicale sa fie coplesite pe timpul iernii in cazul aparitiei unor noi focare de coronavirus.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca cei care se opun vaccinarii, asa-numitii anti-vaxxeri, sunt nebuni si ca toata lumea ar trebui sa-si faca vaccinul antigripal pentru a se impiedica situatia in care serviciile medicale sa fie coplesite pe timpul iernii in cazul aparitiei unor noi…

- In urma unei noi runde de negocieri, la Londra, Barnier a subliniat ca s-au facut ”putine progrese” in doua subiecte cruciale - conditiile unei concurente echitabile si pescuitul. “We have been saying the same thing since the very beginning.” The EU’s chief Brexit negotiator, Michel Barnier says there…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi ca restrictiile legate de coronavirus vor fi relaxate incepand din 1 iunie, in timp ce controversele legate de incalcarea acestora de catre cel mai apropiat consilier al sau continua, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa efectueze luna viitoare o vizita la Bruxelles, in vederea unor intalniri cu reprezentanti ai Comisiei Europene (CE), dezvaluie in editia de joi cotidianul The Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit ziarului, negociatorul-sef britanic…

- Premierul britanic Boris Johnon a anunțat luni ca va redeschide centre comerciale si magazine în luna iunie, în cadrul unei noi etape de relaxare a restrictiilor antiepidemice, potrivit Reuters.Pietele comerciale în aer liber si centrele pentru vânzari auto ar putea fi redeschise…

- Premierul britanic Boris Johnson iși va relua indatoririle de om politic, dupa o lunga perioada de lupta cu noul tip de coronavirus. Acesta a fost externat in urma cu doua saptamani și s-a recuperat intr-un conac aflat in zona rurala a Londrei.

- Premierul britanic, Boris Johnson, refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, va reveni luni la munca, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a Downing Street, scrie Reuters, potrivit Agerpres.In varsta de 55 de ani, Boris Johnson, testat pozitiv la coronavirus pe 26 martie, a fost…