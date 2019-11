Stiri pe aceeasi tema

- Noile aventuri ale tinerelor detective din "Charlie's Angels" si infruntarea dintre Matt Damon si Christian Bale in "Ford vs Ferrari" sunt principalele premiere cinematografice din acest weekend si care isi vor disputa primul loc in box-office-ul american, potrivit site-ului imdb. …

- Thrillerul de science-fiction "Gemini Man", cu Will Smith in rolul principal, o noua versiune animata a filmului "The Addams Family", "Gisaengchung", filmul sud-coreean laureat cu Palme d'Or la Cannes, comedia "Jexi" si comedia cu accente horror "Little Monster" sunt principalele premiere din cinematografele…

- Pelicula ''Joker'', cu Joaquin Phoenix in rolul excentricului personaj negativ, si ''Dolor y gloria'', cea mai recenta realizare a prestigiosului cineast spaniol Pedro Almodovar, sunt principalele premiere din cinematografele nord-americane in acest sfarsit de saptamana,…

- Filmul de animatie ''Abominable'', pelicula biografica ''Judy'' si comedia ''The Day Shall Come'' sunt principalele noutati de pe afisele cinematografelor nord-americane in acest sfarsit de saptamana, potrivit site-ului de specialitate imdb.com.…

- Iubitorii de film din Statele Unite vor avea de ales incepand din acest weekend intre sapte noi titluri care vor fi lansate vineri si care, cu exceptia unui documentar, au ca numitor comun genul drama, intre altele. The Goldfinch (drama, 2019), spune povestea unui baiat din New York…

- Diabolicul clovn Pennywise revine in cinematografele din SUA cu 'IT Chapter Two', a doua si ultima parte a adaptarii pentru marele ecran al romanului cu acelasi nume scris de Stephen King, relateaza vineri EFE. Cel de-al doilea capitol al 'IT' promite "o experienta mai intensa" decat…

- ''[email protected] Caen'', o comedie romantica despre diferitele strategii de a gasi perechea potrivita, avandu-i drept protagonisti pe actorii mexicani Omar Chaparro si Martha Higareda, aduce mult umor vineri pe marile ecrane nord-americane, relateaza EFE. Filmul are la baza o idee a actritei…