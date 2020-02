Stiri pe aceeasi tema

- O noua ecranizare a romanului scris de Jack London, Chemarea Strabunilor, intra și in cinematografele din Romania. Este povestea lui Buck , un caine iubitor, care ajunge , din confortul domestic in salbaticia din Alaska. Totul se intampla in timpul goanei dupa aur.

- Filmarile la cea de-a cincea parte a francizei "Indiana Jones", realizata de Steven Spielberg, vor incepe in curand, crede Harrison Ford. Premiera este anuntata pentru 2021, potrivit news.ro.Intrebat de CBS despre rolurile emblematice Han Solo si Indiana Jones, Harrison Ford a spus ca este…

- Dupa un weekend marcat de gala premiilor Oscar si de filmele destinate cinefililor, acest sfarsit de saptamana este marcat de Valentine's Day iar cinematografele au fost inundate de comedii romantice, precum "Downhill" dar si de un nou supererou al jocurilor video, Sonic, care promite divertisment…

- Pelicula "Gretel &Hansel", care transforma basmul clasic intr-o poveste cu elemente fantasy si horror, pe un ton mult mai sumbru decat povestirea originala a fratilor Grimm, se lanseaza in acest weekend in cinematografele din SUA, relateaza vineri EFE. Noua versiune, a carei actiune este…

- Dupa ce a triumfat duminica la gala Globurile de Aur, unde a primit trofeul pentru cel mai bun film dramatic si cea mai buna regie (Sam Mendes), lungmetrajul de razboi '1917' ajunge in cinematografele din SUA fiind cea mai importanta premiera a acestui sfarsit de saptamana, relateaza vineri…

- Cu Craciunul care bate la usa, cinematografele din SUA trec saptamana aceasta printr-unul dintre cele mai prolifice sezoane ale anului cu filme importante sau blocksbustere precum 'Star Wars: The Rise Of Skywalker', caruia ii vor incerca sa-i tina piept musicalul ecranizat 'Cats'…

- Salbaticia si fantezia noului lungmetraj al francizei 'Jumanji: The Next Level' si filmul inspirat din fapte reale 'Richard Jewell' sunt principalele premiere lansate in acest weekend in cinematografele din SUA, inainte de instalarea totala a Sarbatorilor de Craciun, relateaza EFE.…

- Dupa Thankgivind Day si in asteptarea marilor premiere de Sarbatori, cinematografele din SUA se confrunta in acest weekend cu o perioada de tranzitie si putine lansari pe marile ecrane, cele mai relevante fiind filmele 'The Aeronauts' si 'Playmobil: The Movie', relateaza EFE.…