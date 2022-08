Stiri pe aceeasi tema

- Vestea falsa a morții lui Florin Salam a venit ca un șoc pentru o Romanie intreaga. Fanii, apropiații s-au speriat foarte tare, insa s-au liniștit cand au aflat ca, de fapt, marele manelsit este in viața. Seara trecuta, Florin Salam a fost prezent și la primul eveniment, dupa externare.

- Neobosita solista revine cu o noua surpriza muzicala pentru fanii ei și a filmat un nou videoclip. De data aceasta Aura B. a lansat melodia “Que bueno esta esto” iar pentru noul videoclip solista a incercat sa invețe sa danseze bellydance de la Camelia, o profesionista in domeniu. Dupa mai multe piese…

- Solistul Trupei Hara, Flavius Buzila, a anuntat, miercuri, ca piesa „Ar fi trebuit" (Should"ve Known Better) este finalista intr-unul dintre cele mai mari concursuri internationale de creatie muzicala din SUA, „Song of the Year". „Piesa noastra „Ar fi trebuit" (Should"ve Known Better) este finalista…

- Aparițiile in costum de baie ale Annei Lesko sunt de notorietate, insa cantareața și-a surprins admiratorii cu o postare pe Instagram. Internauții n-au stau mult pe ganduri și au comentat intens fotografia.

- Motiv de bucurie printre fanii lui Connect-R: artistul vine cu o continuare a uneia dintre cele mai indragite piese ale sale: „Vara nu dorm”. Piesa implinește 10 ani de la lansare, iar artistul a decis sa sarbatoreasca acest moment alaturi de Johny Romano, lansand o noua piesa care se anunța a fi hitul…

- In aceasta perioada a anului, mii de elevi din toata țara au susținut examenul de Bacalaureat, astfel ca in ziua aflarii rezultatelor, multe vedete au fost nostalgice și și-au adus aminte cu drag de "incercarile" adolescenței. Printre acestea se numara inclusiv Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu, care…

- Antonia și Alex Velea au facut anunțul mult așteptat de toata lumea. Cei doi artiști au scos o noua piesa impreuna, iar fanii s-au bucurat la aflarea veștii. Alex Velea și Antonia lanseaza single-ul Tranquilo Papi, colaborare mult așteptata de fanii celor doi artiști, o piesa deja virala pe TikTok....…

