COMUNICAT DE PRESA Teatru la Cinema are placerea sa anunțe ca duminica, 10 decembrie, de la ora 11:00, locuitorii orașului Focșani sunt invitați sa urmareasca, proiectat pe marele ecran al cinematografului, IN PREMIERA la Teatru la Cinema, musicalul pentru copii „Erus și Valea Recunoștinței” al celebrei Opere Comice pentru Copii, la Happy Cinema din Focșani […] Articolul PREMIERA! Musical pentru copii la cinema, in Focșani, in weekendul 9-10 decembrie apare prima data in Monitorul de Vrancea .