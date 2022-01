Premieră mondială: O companie de vinuri își lansează propria companie aeriană Specializata in productia de vin, compania Invivo a decis sa isi extinda domeniul de activitate prin lansarea primei companii aeriene vinicole din lume. Compania a optat sa opereze o linie care leaga Auckland și Queenstown, Noua Zeelanda. Ideea nu este pur și simplu aceea de a face o conexiune clasica intre aceste doua orașe, ci mai degraba de a ajuta oamenii sa descopere vinul, incercand revigorarea turismului in orașul Queenstown, afectat serios de consecințele pandemiei globale. Primul zbor este programat in urmatoarele luni cu un avion cu 34 de locuri. Pe langa zborul de doua ore, participanții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

