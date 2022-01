Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o premiera mondiala, o echipa de chirurgi americani a transplantat cu succes unui pacient inima unui porc modificat genetic, a anuntat luni scoala de medicina a Universitatii din Maryland, informeaza marti AFP. Operatia a avut loc vineri si a demonstrat pentru prima data ca inima unui animal…

- In premiera, medicii au reușit un transplant de inima de porc unui pacient, intr-un ultim efort de a-i salva viața. Spitalul din Maryland declara ca pacientul se simte bine la trei zile dupa operația experimentala. Deși este prea devreme pentru a ști daca operația va funcționa, marcheaza un pas in incercarea…

- In premiera medicala, medicii au reușit un transplant de inima de porc unui pacient, intr-un ultim efort de a-i salva viața. Spitalul din Maryland declara ca pacientul se simte bine la trei zile dupa operația experimentala.

- Un barbat din SUA a devenit prima persoana din lume care a primit un transplant de inima de la un porc modificat genetic. David Bennett, de 57 de ani, se descurca bine la trei zile dupa procedura de șapte ore din Baltimore, spun medicii. Transplantul a fost considerat ultima speranța de a-i salva viața…

- Operatia a avut loc vineri, 7 ianuarie, si a demonstrat pentru prima data ca inima unui animal poate continua sa functioneze intr-un corp uman fara respingere imediata, a precizat institutia intr-un comunicat.David Bennett, in varsta de 57 de ani, caruia i-a fost transplantata inima de porc, a fost…

- Medicii unui spital din statul american Maryland au realizat primul transplant cu o inima de porc modificata genetic. Aceasta operatie reprezinta o premiera la nivel mondial care poate ajuta milioane de alti oameni aflati in stare critica.

- Alexandru Arșinel iși dorește sa fie și el prezent, mai ales ca figureaza pe afiș și spera sa se refaca pana atunci, dupa intervenția chirurgicala pe inima suferita la finalul lunii noiembrie, cand medicii i-au montat un stent. Alexandru Arșinel a dezvaluit pentru Click! care mai este starea lui de…

- Alexandru Arșinel, in varsta de 82 de ani, este internat in spital din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta in ultima perioada. Actorul a facut primele declarații dupa cea de-a doua operație suferita la inima. Alexandru Arșinel a fost infectat cu noul coronavirus la inceputul acestui…